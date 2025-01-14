Сфабриковал «дело» против парамедика Юлии Паевской: суд вынес приговор «следователю Генпрокуратуры ДНР»

«Следователь генпрокуратуры ДНР» Никита Царенко. Фото: СБУ

Суд вынес заочный приговор «следователю» так называемой «Генеральной прокуратуры ДНР» Никите Царенко, который сфабриковал «дело» против украинского парамедика Юлии «Тайры» Паевской. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



После похищения в Мариуполе фигурант пытался «пришить» ей расстрельную статью за оказание медпомощи раненым и эвакуацию из города детей и женщин. Царенко фейковым документом «квалифицировал» такие действия как «насильственный захват власти и изменение конституционного строя».



По данным следствия, фигурантом оказался житель Харькова, который после получения юридического образования в местном учебном заведении выехал в оккупированную Донецкую область.



После начала полномасштабного вторжения России он предложил захватчикам и их ставленникам свою помощь в войне против Украины.



На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал Царенко виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Предателю заочно назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в декабре СБУ сообщила о подозрении заместителю Герасимова Алексею Киму, который приказал ударить по журналистам Reuters в Краматорске.