Покровск: появились видео последствий вчерашних обстрелов микрорайонов Солнечный и Динас

В социальных сетях появились видео последствий обстрелов микрорайонов Динас и Солнечный в Покровске Донецкой области в понедельник, 13 января.

На кадрах видны многочисленные повреждения многоэтажных жилых домов и административных зданий.

Практически во всех домах сильно повреждены или полностью отсутствуют оконные рамы.

Напомним, вчера в 15:00 было зафиксировано 3 авиаудара ФАБ-250 с УМПК по Покровску. В результате обстрела повреждены 2 многоэтажки в северной части города. Ударами разрушено здание учебного заведения. Информация о пострадавших не поступала.