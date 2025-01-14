Зеленский показал видео допроса пленного солдата КНДР: он сделал признание насчет выданных документов РФ

Пленный солдат КНДР. Фото: кадр из видео

Продолжается общение пленных солдат из Северной Кореи с украинскими следователями. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, украинская сторона устанавливает все факты.



«Проверяем все детали. Мир будет знать полную правду о том, как Россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме, вообще ничего не знают об Украине и используются Россией исключительно для того, чтобы продолжить и расширить эту войну. Только России нужна эта война», – отметил Зеленский.



На опубликованном президентом видео один из пленных солдат, в частности, признался, что военным КНДР выдают поддельные российские документы.



«Фотографии не было. Насчет имени я не помню. Однако там не мое имя было», – сказал он.

Напомним, что этого военнослужащего и еще одного его товарища взяли в плен в Курской области, после чего их доставили для допроса в Киев.