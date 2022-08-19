Данилов: Після демілітаризації Криму піде його деокупація

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що на порядку денному України є покрокова демілітаризація окупованого Криму. Слідом за демілітаризацією буде деокупація півострова, повідомив Данилов у Twitter.



«Крим – суверенна територія України. Питання порядку денного – покрокова демілітаризація півострова з подальшою його деокупацією», - написав він.



Данилов також додав, що кримські колабораціоністи та представники окупаційної адміністрації можуть пом'якшити надалі судовий вирок, надавши цінну інформацію силам оборони України про російські військові об'єкти та техніку на території Криму.



Тим часом увечері 19 серпня в Євпаторії та Севастополі на окупованому Кримському півострові місцеві жителі повідомляють про роботу ППО. Очевидці чують звуки, подібні до вибухів.



Так званий «радник голови Криму» Олег Крючков у Telegram повідомив, що «в Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО». Він додав, що «Крим під надійним захистом».

Україна розглядає Кримський (Керченський) міст, що з'єднує окупований півострів із материковою частиною Росії, як військову мету.



Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що інциденти, як на аеродромі «Сакі», можуть повторитися - у найближчі два-три місяці.



У районі військового аеродрому Бельбек 18 серпня під Севастополем було чути вибухи.