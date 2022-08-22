В Славянске и Краматорске вводят ограничения на ближайшие несколько дней

В Краматорске и Славянске Донецкой области на ближайшие несколько дней власти вводят дополнительные ограничения в связи с возможными провокациями России ко Дню Независимости Украины.



Так в Краматорске мэр города Александр Гончаренко объявил о запрете массовых мероприятий с 23 по 25 августа. Также в городе остановливают на эти дни движение общественного транспорта, запрещается деятельность учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности и подчинения, в том числе в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, почтовых (АО «Укрпочта», «Новая почта»), банковских отделений и банкоматов. К тому же в Краматорске приостанавливают выдачу гуманитарной помощи общественными, волонтерскими и благотворительными организациями во избежание скопления людей, переносят запланированные эвакуационные рейсы до прекращения действия данного распоряжения.



Службам же экстренного реагирования (ГСЧС, Национальной полиции, Службе экстренной медицинской помощи), аварийным службам в Краматорске велено обеспечить работу в полном объеме в соответствии с возложенными задачами.



Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что в городе также вводят ограничения на 23 и 24 августа, они практически идентичны тем, что будут действовать и в Краматорске. К тому же на эти дни со Славянска в Краматорск остановят «пенсионные» маршруты. Лях отметил, что критическая инфраструктура продолжит работать, а неотложная медицинская помощь будет предоставляться.



Ранее массовые мероприятия с 23 по 25 августа запретили местные власти Киева. А в одном из районов Днепропетровской области продлили комендантский час.



Известно также со слов главы Харьковской ОВА Олега Синегубова о том, что в област изменили время комендантского часа на ближайшие дни с 22 по 25 августа, он продлится с 19:00 часов до 7:00 часов утра. Он призвал жителей области оставаться дома и в укрытиях.

Ранее в МВД Украины призвали украинцев в ближайшие несколько дней прятаться в укрытия при каждой тревоге.



К тому же Центр противодействия дезинформации объявил о введении новых сигналов тревоги в Украине на фоне российского ядерного шантажа.