У Слов'янську та Краматорську вводять обмеження на найближчі кілька днів

У Краматорську та Слов'янську Донецької області на найближчі кілька днів влада вводить додаткові обмеження у зв'язку з можливими провокаціями Росії до Дня Незалежності України.



Так, у Краматорську мер міста Олександр Гончаренко оголосив про заборону масових заходів з 23 по 25 серпня. Також у місті зупиняють на ці дні рух громадського транспорту, забороняється діяльність установ, організацій, підприємств усіх форм власності та підпорядкування, у тому числі у сфері торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення, поштових (АТ «Укрпошта», «Нова пошта») , банківських відділень та банкоматів. До того ж у Крамторську призупиняють видачу гуманітарної допомоги громадськими, волонтерськими та благодійними організаціями, щоб уникнути скупчення людей, переносять заплановані евакуаційні рейси до припинення дії цього розпорядження.



Службам екстреного реагування (ДСНС, Національній поліції, Службі екстреної медичної допомоги), аварійним службам у Краматорську наказано забезпечити роботу в повному обсязі відповідно до покладених завдань.



Мер Слов'янська Вадим Лях повідомив, що у місті також вводять обмеження на 23 і 24 серпня, вони практично ідентичні тим, що діятимуть і в Краматорську. До того ж на ці дні зі Слов'янська до Краматорська зупинять «пенсійні» маршрути. Лях зазначив, що критична інфраструктура продовжить працювати, а невідкладна медична допомога надаватиметься.



Раніше масові заходи з 23 по 25 серпня заборонила місцева влада Києва. А в одному із районів Дніпропетровської області збільшили час дії комендантської години.



Відомо також зі слів голови Харківської ОВА Олега Синегубова про те, що в Харківській області змінили час комендантської години на найближчі дні з 22 по 25 серпня, вона триватиме з 19:00 до 7:00 ранку. Він закликав мешканців області залишатися вдома та в укриттях.

Раніше в МВС України закликали українців найближчими кількома днями ховатися в укриття при кожній тривозі.



До того ж Центр протидії дезінформації оголосив про введення нових сигналів тривоги в Україні на тлі російського ядерного шантажу.