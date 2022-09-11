Договариваться будет сложнее: РФ торопит Украину с переговорами

Россия не отвергает возможность переговоров с руководством Украины, но при затягивании процесса найти общий язык будет сложнее. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «РИА Новости».



«Те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 1».



При этом он подчеркнул, что Москва «знает, как достигать своих целей».

Киев и Москва приостановили мирные переговоры 17 мая.



В начале сентября президент Владимир Зеленский отменил ряд указов о создании и персональном составе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.



Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет искать «понимания с террористами», а будет возвращать свои территории.