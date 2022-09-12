Российские военные с семьями покинули Сватово — Гайдай

Сватово Луганской области покинули с семьями российские военные, в городе остались военные группировки «ЛНР» из числа местных жителей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что российские войска убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ.

«Оккупационные власти подтверждают информацию о перемещении военных и коллаборантов вглубь Луганщины. Более того, «часть едет транзитом на территорию России», - написал Гайдай.

По его словам, организационные меры по эвакуации оккупанты не организовали и каждый спасается самостоятельно.

Также Гайдай напомнил о том, что «псевдореферендум», который планировали провести оккупанты 11 сентября, был перенесен на неопределенный срок из-за «обстрелов ВСУ».

Кроме того в Луганской ОВА сообщили, что российские войска за минувшие сутки обстреливалио Татьяновку, Донецкое, Райгородок, Кривую Луку, Верхнекаменное и Спорное – на Краматорском направлении, а также Веселое, Яковлевку, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевку Вторую, Зайцево – на Бахмутском направлении.

Ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что войска РФ обстреляли ракетами частный сектор и перинатальный центр.