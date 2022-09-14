В оккупированном Дебальцево под обстрел попала метеостанция

В оккупированном Дебальцево. Фото: Telegram

Утром под обстрел попало оккупированное Дебальцево. Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР».



«В 07:43 поступило сообщение о повреждении метеорологической станции гидрометцентра МЧС ДНР, расположенной в городе Дебальцево», — уверяют в «МЧС».



Там уточняют, что повреждения получила метеорологическая площадка, посечена кровля здания станции.



«Мэр» города Игорь Захаревич утверждает, что под обстрел попал микрорайон Фестивальный.



В Telegram-канале «Типичный Донецк» опубликовали фото из Дебальцево:

Отметим, что группировка «ДНР» заявила об обстрелах 12 населенных пунктов за минувшие сутки. Четыре человека погибли — в Горловке, еще четверо ранены — в Горловке, Донецке, Светлодарске. Один из пострадавших подорвался на противопехотной мине «Лепесток».



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