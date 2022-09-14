Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В оккупированном Дебальцево под обстрел попала метеостанция

14 сентября 2022, 12:05

В оккупированном Дебальцево под обстрел попала метеостанция

В оккупированном Дебальцево. Фото: Telegram В оккупированном Дебальцево. Фото: Telegram

Утром под обстрел попало оккупированное Дебальцево. Об этом сообщает так называемое «МЧС ДНР».

«В 07:43 поступило сообщение о повреждении метеорологической станции гидрометцентра МЧС ДНР, расположенной в городе Дебальцево», — уверяют в «МЧС».

Там уточняют, что повреждения получила метеорологическая площадка, посечена кровля здания станции.

«Мэр» города Игорь Захаревич утверждает, что под обстрел попал микрорайон Фестивальный.

В Telegram-канале «Типичный Донецк» опубликовали фото из Дебальцево:

Отметим, что группировка «ДНР» заявила об обстрелах 12 населенных пунктов за минувшие сутки. Четыре человека погибли — в Горловке, еще четверо ранены — в Горловке, Донецке, Светлодарске. Один из пострадавших подорвался на противопехотной мине «Лепесток».

Смотрите также:

Еще по теме

Организации
ДНР
Прочее
Война
Места
Дебальцево Горловка

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:02
В Мариуполе огнем оккупантов поврежден мурал «Переселенец»
12:05
В оккупированном Дебальцево под обстрел попала метеостанция
11:53
«ДНР»: Эвакуированы школы в нескольких городах из-за угрозы взрывов
11:20
В «ДНР» заявили о ранении воспитательницы в Докучаевске
10:58
Бунт мобилизованных «ЛНР» в Луганске: Приехавшим «спецслужбам» перевернули авто
09:43
«ДНР» заявила о перебоях с мобильным интернетом
09:40
В «ЛНР» заявили о гибели подростка и ранении пятерых человека из-за обстрела
08:14
«ДНР»: В Горловке снаряд попал в пятиэтажку, четверо погибших
23:57
Контрнаступление ВСУ продолжается — главное за день ►
23:45
Крымчанам угрожают уголовными делами за украинские песни — Крым сегодня ►
23:20
«Сальдо не был в коме, он проворовался»: РосСМИ о «главе» Херсонщины
22:53
Ситуация в Донецке: Куда пропал бензин и пойдут ли ВСУ на окружение
18:07
Домашнее задание — гимн России: Как в Мариуполе учат первоклассников
17:42
Охлобыстин закончил съемки для своего фильма. Материал собирал на оккупированных частях Донбасса
15:21
В районе аэродрома оккупированного Мариуполя взрывы — Федоров
все новости
13:02
В Мариуполе огнем оккупантов поврежден мурал «Переселенец»
12:59
В РФ отменяют запланированные отправки личного состава на войну в Украину — ГУР МОУ
12:33
«ДНР» заявила о захвате двух сел между Горловкой и Бахмутом
12:05
В оккупированном Дебальцево под обстрел попала метеостанция
12:02
Российские войска разрушили 58 гражданских объектов в Донецкой области за сутки
11:54
ЕС предоставит 100 млн евро на восстановление украинских школ
11:53
«ДНР»: Эвакуированы школы в нескольких городах из-за угрозы взрывов
11:31
Российские войска нанесли ряд ударов по городам Донетчины
11:20
В «ДНР» заявили о ранении воспитательницы в Докучаевске
10:58
Бунт мобилизованных «ЛНР» в Луганске: Приехавшим «спецслужбам» перевернули авто
10:10
ВСУ отбили атаки оккупантов у восьми населенных пунктов — Генштаб
10:08
Оккупанты продолжают вывозить награбленное из Украины в РФ — Гайдай
10:02
ЕС не продлил санкции против Януковича за хищение госсредств
09:45
В Краматорске обстрелян частный сектор
09:43
«ДНР» заявила о перебоях с мобильным интернетом
все новости
ВИДЕО
Бунт мобилизованных «ЛНР» в Луганске: Приехавшим «спецслужбам» перевернули авто
14 сентября, 10:58
Контрнаступление ВСУ продолжается — главное за день ►
13 сентября, 23:57
Крымчанам угрожают уголовными делами за украинские песни — Крым сегодня ►
13 сентября, 23:45

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты