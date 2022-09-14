В окупованому Дебальцевому під обстріл потрапила метеостанція

В окупованому Дебальцевому. Фото: Telegram

Вранці під обстріл потрапило окуповане Дебальцеве. Про це повідомляє так зване «МНС ДНР».



«О 07:43 надійшло повідомлення про пошкодження метеорологічної станції гідрометцентру МНС ДНР, розташованої в місті Дебальцеве», — запевняють у МНС.



Там уточнюють, що пошкодження дістав метеорологічний майданчик, посічено покрівлю будівлі станції.



«Мер» міста Ігор Захаревич стверджує, що під обстріл потрапив Фестивальний мікрорайон.



У Telegram-каналі «Типовий Донецьк» опублікували фото з Дебальцевого:

Зазначимо, що угруповання «ДНР» заявило про обстріл 12 населених пунктів минулої доби. Четверо людей загинули — у Горлівці, ще четверо поранено — у Горлівці, Донецьку, Світлодарську. Один із постраждалих підірвався на протипіхотній міні «Пелюсток».



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