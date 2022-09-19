«ЛНР» засудила двох співробітників ОБСЄ до 13 років ув'язнення за «держзраду»

Оновлено
19 вересня 2022, 16:00

«ЛНР» засудила двох співробітників ОБСЄ до 13 років ув'язнення за «держзраду»

Дмитро Шабанов. Фото: ЛІЦ Дмитро Шабанов. Фото: ЛІЦ

Так званий «верховний суд» угруповання «ЛНР» засудив жителя Луганщини Дмитра Шабанова, який працював в ОБСЄ, до 13 років позбавлення волі за звинуваченням у «державній зраді». Про це пише сепаратистський сайт ЛІЦ.

Шабанова звинувачують у тому, що він нібито передавав «відомості закритого характеру у військовій сфері представникам іноземних спецслужб».

Оновлено. Також «Верховний суд ЛНР» засудив місцевого жителя Максима Петрова, який працював перекладачем у луганському офісі СММ ОБСЄ, до 13 років позбавлення волі за держзраду.

Максим Петров. Фото: ЛІЦ

Стверджується, що Петров «відповідно із завданням свого американського куратора (із розвідувального управління Міністерства оборони США) підготував і передав останньому узагальнений матеріал, що становить державну таємницю, щодо 2-го армійського корпусу Народної міліції ЛНР».

У «МДБ» наголосили, що закриту інформацію перекладач ОБСЄ нібито «видобував шляхом вивідування у військовослужбовців Народної міліції ЛНР та спостереження в період регулярного патрулювання лінії бойового дотику в складі місії ОБСЄ».

«МДБ ЛНР» затримало двох співробітників луганської команди СММ ОБСЄ у квітні.

СММ ОБСЄ повністю призупинила роботу в Україні після початку повномасштабної війни 24 лютого, яку веде Росія.

Угруповання «ДНР» відкрило «кримінальну справу» проти кількох співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які нібито передавали Україні інформацію про «війська» та «державні установи ДНР». 8 квітня стало відомо, що «ДНР» затримала співробітника місії ОБСЄ, місцевого жителя, за звинуваченням у «суперечності» мандату місії.

Наступного дня «ДНР» визнала «неправомірною» діяльність СММ ОБСЄ та зобов’язала її представників залишити територію до кінця квітня.

Видання Politico з'ясувало, що ОБСЄ не провела евакуацію своїх співробітників з-поміж громадян України. За даними ЗМІ, на окупованих РФ територіях Донецької та Луганської областей було затримано щонайменше шістьох місцевих співробітників ОБСЄ.

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