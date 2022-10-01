ЗСУ увійшли у Лиман, там точаться бої

01 жовтня 2022, 16:49

ЗСУ увійшли у Лиман, там точаться бої

Українські війська увійшли у Лиман Донецької області. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

«Інформація та те відео, яке ви бачили зі стелою — це правда. Ми вже у Лимані. Але точаться бої. Деталі будуть згодом», — заявив він.

Низка сепаратистських сайтів та Telegram-каналів пишуть про «відхід» російських окупантів.

Російський військкор Олександр Коц повідомив, що тепер «вишиковується оборона по Кремінній».

«У нас знову був вибір між героїчно загинути, потрапити в полон чи вийти з боєм... З Лиману ми відійшли. Тепер вибудовуємо (хочеться вірити) оборону по Кремінній, яка зараз прямо на очах спорожніла. Що далі? Тут одразу кілька напрямків. Противник може піти на Сватове, Кремінну та Лисичанськ», — припустив він.

Раніше ЗСУ підтвердили звільнення п'яти населених пунктів біля Лимана.

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