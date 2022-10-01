ВСУ могут освободить Лиман в ближайшие 72 часа — ISW

Вооруженные силы Украины, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).



«Российские силы продолжали отход с позиций вокруг Лимана 30 сентября, поскольку украинские силы продолжали окружать российские войска в этом районе», — отмечают аналитики.



Также ISW, со ссылкой на представителей группировки «ДНР» и российских военных корреспондентов, сообщает, что российские войска все еще контролируют Лиман, но отступили с позиций в Дробышево и Ямполе. По данным российских источников, силы РФ контролируют одну дорогу от Лимана до Торского, а украинские силы перекрыли дорогу Дробышево — Торское.



«На кадрах с геолокацией также видно, как украинская артиллерия наносит удары по отходящим российским войскам под Торским. Некоторые российские милблогеры утверждали, что украинские силы форсировали реку Северский Донец в Дроновке и теперь действуют в лесах к югу от Кременной. Российские источники отмечают, что украинская артиллерия продолжает блокировать единственный оставшийся путь отхода российских сил на дороге Кременная — Торское», — говорится в сообщении.



Также ISW пишет, что, несмотря на заявления о переброске дополнительных резервов в район Лимана, «уход россиян из Лимана напоминает хаотичное отступление из Балаклеи Харьковской области плохой координацией и отсутствием артиллерийской поддержки».

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