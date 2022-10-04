У ГУР МОУ розповіли, скільки військових РФ звернулися до проєкту «Хочу жити»

За останні кілька тижнів на «гарячі лінії» проєкту «Хочу жити», який дає алгоритм для російських військових, як здатися в український полон, надійшло понад 2 тисячі звернень. Про це повідомив в ефірі телеканалу "FREEДОМ" представник ГУР МО України Андрій Юсов.



Також розвідник розповів, як росіянам уникнути відправки на передову в Україні, якщо солдата вже мобілізовано. Юсов підкреслив, що повістки в РФ видали 100 тисячам мобілізованих, яких відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.

Раніше у Луганській ОВА розповіли як російські окупанти у Хрустальному шукають чоловіків призовного віку за допомогою дронів.