Зеленський: За добу ЗСУ звільнили три села на Херсонщині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за минулу добу українські військові звільнили три населені пункти в Херсонській області.



«Тільки за цю добу в Херсонській області від псевдореферендуму було звільнено та стабілізовано такі населені пункти як Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка. Рух триває», – заявив Зеленський у відеозверненні 5 жовтня.



Глава держави також наголосив на діях військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України, яким за добу вдалося збити шість безпілотних літальних апаратів окупантів іранського виробництва.



«Три безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного харківського полку, а ще три збили наші льотчики-винищувачі з 204 севастопольської бригади тактичної авіації. Дякую вам за влучність, хлопці», – сказав президент.

Вранці 5 жовтня стало відомо про початок деокупації Луганської області. Вже звільнено шість населених пунктів.



Українські військові виклали фото та відео із сіл Греківка та Макіївка на Луганщині.