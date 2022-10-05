Зеленський: За добу ЗСУ звільнили три села на Херсонщині

05 жовтня 2022, 23:23

Зеленський: За добу ЗСУ звільнили три села на Херсонщині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за минулу добу українські військові звільнили три населені пункти в Херсонській області.

«Тільки за цю добу в Херсонській області від псевдореферендуму було звільнено та стабілізовано такі населені пункти як Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка. Рух триває», – заявив Зеленський у відеозверненні 5 жовтня.

Глава держави також наголосив на діях військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України, яким за добу вдалося збити шість безпілотних літальних апаратів окупантів іранського виробництва.

«Три безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного харківського полку, а ще три збили наші льотчики-винищувачі з 204 севастопольської бригади тактичної авіації. Дякую вам за влучність, хлопці», – сказав президент.

Вранці 5 жовтня стало відомо про початок деокупації Луганської області. Вже звільнено шість населених пунктів.

Українські військові виклали фото та відео із сіл Греківка та Макіївка на Луганщині.

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