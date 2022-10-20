Зеленский ввел санкции против российских олигархов, политиков и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских олигархов, политиков и компаний. Об этом сообщают на сайте президента.



Опубликован указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года «О применении и внесении изменений к персональным специальным экономическим и другим ограничительным мерам (санкциям)», № 727\2022, которым вводятся санкции против российских бизнесменов и олигархов.



В частности ограничения введены против Романа Абрамовича, Аркадия Ротенберга, Леонида Михельсона, Сулеймана Керимова, Михаила Прохорова. Также под санкции попала дочь российского президента Владимира Путина Екатерина Тихонова.



Среди компаний в санкционном списке российский Альфа-Банк и связанные с ним ряд компаний, Российский фонд прямых инвестиций, «Ростелеком», «РусГидро», «Алроса», «Росгосстрах», связанные с ВТБ и Сбербанком страховые и финансовые компании, РТС-холдинг, Согаз.



Помимо этого, в список внесены Управление делами президента РФ и спецавиаотряд «Россия», Казанский вертолетный завод и «Адмиралтейские верфи», «Камаз», «Гражданские самолеты Сухого».

12 октября президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которым в санкционные списки добавлены бывший президент Украины Виктор Янукович, экс-министр обороны Украины Павел Лебедев, украинский предприниматель Сергей Курченко и российский бизнесмен Олег Дерипаска.