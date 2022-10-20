Зеленський ввів санкції проти російських олігархів, політиків та компаній

20 жовтня 2022, 14:37

Зеленський ввів санкції проти російських олігархів, політиків та компаній

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських олігархів, політиків та компаній. Про це повідомляють на сайті президента.

Опубліковано указ «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», № 727\2022, яким запроваджуються санкції проти російських бізнесменів та олігархів.

Зокрема, обмеження введено проти Романа Абрамовича, Аркадія Ротенберга, Леоніда Міхельсона, Сулеймана Керімова, Михайла Прохорова. Також під санкції потрапила донька російського президента Володимира Путіна Катерина Тихонова.

Серед компаній у списку санкцій російський Альфа-Банк і пов'язані з ним ряд компаній, Російський фонд прямих інвестицій, «Ростелеком», «РусГідро», «Алроса», «Росгосстрах», пов'язані з ВТБ і Ощадбанком страхові та фінансові компанії, РТС-холдинг , Согаз.

Крім цього, до списку внесено Управління справами президента РФ та спецавіазагін «Росія», Казанський вертолітний завод та «Адміралтейські верфі», «Камаз», «Громадянські літаки Сухого».

12 жовтня президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, яким до списків санкцій додано колишній президент України Віктор Янукович, екс-міністр оборони України Павло Лебедєв, український підприємець Сергій Курченко та російський бізнесмен Олег Дерипаска.

Ще за темою

Люди
Володимир Зеленський
Інше
Війна санкції проти Росії

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:06
«ЛНР» заявила про обстріл селища: Загинули співробітники «МНС»
15:34
Окупанти планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців
15:20
«ЛНР»: У ДТП на трасі загинув водій авто, двоє дітей у реанімації
15:00
«ЛНР»: Під час обстрілу Брянки постраждав чоловік
14:59
Окупанти збільшили кількість блокпостів на Херсонщині
14:32
Військовий стан у Херсоні: Чи відступить російська армія ►
14:07
На в'їзді до Севастополя посилюють перевірки транспорту
12:07
Що означає заява Суровікіна щодо Херсонщини, пояснили у британській розвідці
11:51
«ДНР» відкрила п'ять пунктів для оформлення російських паспортів
10:50
Окупанти вивозять з Енергодару награбоване — «Енергоатом»
10:01
У «ЛНР» заявили, що з 24 лютого загинуло понад 100 мешканців Луганщини
09:21
«ДНР» затримала жителя Маріуполя за звинуваченням у тероризмі
09:14
У Станиці Луганській окупанти формують маневровий житловий фонд — Гайдай
09:14
«ДНР» заявила про обстріли Донецька та Новотроїцького: Є загиблий та поранені
08:43
У Донецьку показали, як виглядає будівля адміністрації у центрі після обстрілу
Всі новини
16:39
Загроза наступу з території Білорусі зростає. Але мета — не Київ
16:18
У Краматорську змінюють схему використання електросирени
16:06
«ЛНР» заявила про обстріл селища: Загинули співробітники «МНС»
15:58
Прем'єрка Великобританії Ліз Трасс іде у відставку
15:43
РФ перекинула з Сирії в Україну систему ППО та понад тисячу військових — The New York Times
15:34
Окупанти планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців
15:20
«ЛНР»: У ДТП на трасі загинув водій авто, двоє дітей у реанімації
15:00
«ЛНР»: Під час обстрілу Брянки постраждав чоловік
14:59
Окупанти збільшили кількість блокпостів на Херсонщині
14:46
У ГУР повідомили, скільки вагнерівців воюють в Україні
14:37
Зеленський ввів санкції проти російських олігархів, політиків та компаній
14:32
Військовий стан у Херсоні: Чи відступить російська армія ►
14:24
«Укренерго» просить мешканців чотирьох областей терміново знизити споживання електроенергії
14:07
На в'їзді до Севастополя посилюють перевірки транспорту
13:31
В Україні судитимуть громадянина РФ – охоронця колишнього голови «ЛНР»
Всі новини
ВІДЕО
Військовий стан у Херсоні: Чи відступить російська армія ►
20 жовтня, 14:32
Військовий стан на анексованих територіях — головне за день ►
20 жовтня, 00:24
Чоловіки з Криму рятуються від російської мобілізації ►
19 жовтня, 18:56

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама