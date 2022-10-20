Зеленський ввів санкції проти російських олігархів, політиків та компаній

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських олігархів, політиків та компаній. Про це повідомляють на сайті президента.



Опубліковано указ «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», № 727\2022, яким запроваджуються санкції проти російських бізнесменів та олігархів.



Зокрема, обмеження введено проти Романа Абрамовича, Аркадія Ротенберга, Леоніда Міхельсона, Сулеймана Керімова, Михайла Прохорова. Також під санкції потрапила донька російського президента Володимира Путіна Катерина Тихонова.



Серед компаній у списку санкцій російський Альфа-Банк і пов'язані з ним ряд компаній, Російський фонд прямих інвестицій, «Ростелеком», «РусГідро», «Алроса», «Росгосстрах», пов'язані з ВТБ і Ощадбанком страхові та фінансові компанії, РТС-холдинг , Согаз.



Крім цього, до списку внесено Управління справами президента РФ та спецавіазагін «Росія», Казанський вертолітний завод та «Адміралтейські верфі», «Камаз», «Громадянські літаки Сухого».

12 жовтня президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, яким до списків санкцій додано колишній президент України Віктор Янукович, екс-міністр оборони України Павло Лебедєв, український підприємець Сергій Курченко та російський бізнесмен Олег Дерипаска.