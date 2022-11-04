У Росії засуджених за тяжкі злочини тепер зможуть відправити на війну

04 листопада 2022, 20:33

У Росії засуджених за тяжкі злочини тепер зможуть відправити на війну

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє мобілізацію громадян із непогашеною судимістю за тяжкі злочини. Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Закон вносить правки до пункту 4 статті 17 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». До внесення змін ця норма забороняла закликати всіх громадян із незнятою чи непогашеною судимістю за скоєння тяжкого злочину. Тепер ця заборона діє лише стосовно тих, хто вчинив певні категорії тяжких злочинів.

Як і раніше, не можна мобілізувати людей, засуджених за зґвалтування та інші статеві злочини проти неповнолітніх. Також не мобілізують засуджених за тероризм, захоплення заручників, організацію незаконного збройного формування, викрадення літаків, незаконне поводження з ядерними матеріалами, держзраду, співпрацю з іноземною державою, шпигунство, посягання на життя державного діяча, насильницьке захоплення влади.

У той же час, засуджені за тяжкі злочини проти військової служби в період мобілізації, наприклад, дезертирство і невиконання наказу, після відбуття покарання або у разі умовного терміну можуть бути знову покликані на війну.

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Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти розгорнули тренувальний табір на полігоні поблизу міста Торез у Донецькій області для підготовки особового складу, що прибув з місць позбавлення волі.

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