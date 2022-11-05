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Кириленко рассказал, почему для оккупантов важны Бахмут и Соледар

05 ноября 2022, 15:14

Кириленко рассказал, почему для оккупантов важны Бахмут и Соледар

В Донецкой области российские силы ведут обстрелы по всей линии фронта. Особенно важными для противника являются Бахмут и Соледар. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, оккупанты используют все возможные виды оружия, в том числе БПЛА.

«Бахмут настолько важен, потому что врагу нужен хоть какой-то успех. И поэтому количество атак за сутки увеличилось в разы. Однако враг не может развить свое наступление и несет многочисленные потери», — сказал Кириленко.

Глава области отметил, что из-за этого сильно страдает гражданская инфраструктура: в Бахмуте и Соледаре она практически полностью разрушена. Школ, детских садов остались буквально единицы.

«Разрушения ежедневные, если не каждый час… Бахмут одна из самых горячих точек рядом с Авдеевкой и Торецком», — подчеркнул он.

По словам руководителя ОВА, оккупанты прицельно бьют по инфраструктуре, многоэтажным и частным жилым домам, остановкам. При этом гибнут и получают ранения мирные жители.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки, 4 ноября, в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три человека. Еще восемь человек получили ранения.

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