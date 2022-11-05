Кириленко розповів, чому для окупантів важливі Бахмут та Соледар

05 листопада 2022, 15:14

Кириленко розповів, чому для окупантів важливі Бахмут та Соледар

У Донецькій області російські сили ведуть обстріли по всій лінії фронту. Особливо важливими для противника є Бахмут та Соледар. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, окупанти використовують усі можливі види зброї, зокрема БПЛА.

«Бахмут настільки важливий, бо ворогові потрібен хоч якийсь успіх. І тому кількість атак за добу збільшилась у рази. Однак ворог не може розвинути свій наступ і зазнає численних втрат», — сказав Кириленко.

Очільник області зазначив, що через це сильно страждає громадянська інфраструктура: у Бахмуті та Соледарі вона практично повністю зруйнована. Шкіл, дитячих садків залишилися буквально одиниці.

«Руйнування щоденні, якщо не щогодини… Бахмут одна з найгарячіших точок поряд з Авдіївкою та Торецьком», — наголосив він.

За словами керівника ОВА, окупанти прицільно б'ють по інфраструктурі, багатоповерховим та приватним житловим будинкам, зупинкам. При цьому гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби, 4 листопада, внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє людей. Ще вісім людей отримали поранення.

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