72 снаряда: Россияне обстреляли громаду на Сумщине, погибла женщина

Россияне обстреляли Ворожбянскую громаду. Фото: Сумская ОВА

Сегодня в течение дня по Ворожбянской громаде в Сумской области из России прилетело 72 снаряда, есть жертвы среди мирных жителей. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Тelegram.



«В полдень враг бил из ствольной артиллерии. Прилеты были на улицах, во дворах местных жителей, были и прямые попадания в здания. Впоследствии эту громаду обстреляли еще и из реактивной системы залпового огня», — написал Живицкий.



Он отметил, что большие повреждения в трех частных домах, один дом почти полностью разрушен, также разрушены хозпостройки. Повреждены электросети и осколками побиты газовые трубы.



Глава области также сообщил, что снаряды упали и возле многоквартирного дома. Три квартиры повреждены: выбиты окна, вырваны оконные рамы, двери.



«К сожалению, есть смертельный случай. Осколком убило местную 62-летнюю жительницу, которая во время обстрела была на огороде. Снаряд разорвался как раз в нескольких метрах от нее. Еще одна местная жительница ранена», — добавил Живицкий.

Последствия обстрела Ворожбы Сумской области. Фото: Сумская ОВА