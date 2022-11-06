72 снаряди: Росіяни обстріляли громаду на Сумщині, загинула жінка

Росіяни обстріляли Ворожбянську громаду. Фото: Сумська ОВА

Сьогодні протягом дня по Ворожбянській громаді на Сумщині з Росії прилетіло 72 снаряди, є жертви серед мирних жителів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.



«Ополудні ворог бив із ствольної артилерії. Прильоти були на вулицях, у дворах місцевих жителів, були й прямі влучення до будинків. Згодом цю громаду обстріляли ще й із реактивної системи залпового вогню», – написав Живицький.



Він зазначив, що великі пошкодження у трьох приватних будинках, один будинок майже повністю зруйнований, також зруйновано господарські споруди. Пошкоджено електромережі та осколками побито газові труби.



Глава області також повідомив, що снаряди впали і біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджено: вибито вікна, вирвано віконні рами, двері.



«На жаль, є смертельний випадок. Осколком убило місцеву 62-річну мешканку, яка під час обстрілу була на городі. Снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї. Ще одну місцеву мешканку поранено», — додав Живицький.

Наслідки обстрілу Ворожби на Сумщині. Фото: Сумська ОВА