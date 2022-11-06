Россияне повредили участок железной дороги на Сумщине, изменен график движения поездов

Сегодня в результате обстрела был поврежден участок железной дороги между Сумами и Конотопом. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Тelegram.



«Из-за российских террористических обстрелов сегодня была повреждена железнодорожная инфраструктура на участке между Сумами и Конотопом. Все, кто находится в поездах в пределах Сумской области или планируют на ближайшее время ехать — следите за сообщениями. Будет организована эвакуация и подвоз», — написал Живицкий.



«Укрзализныця» сообщила, что несколько пассажирских поездов, следующих через Сумскую область, будут идти с задержкой и по измененным маршрутам в связи с вражескими атаками.



В частности, поезд №780 Киев – Сумы будет следовать до Ворожбы, №45 Харьков – Ужгород будет следовать по измененному маршруту без захода в Сумы, а №259 Сумы – Ивано–Франковск будет следовать с измененным графиком, два последних задержатся примерно на 3 часа.



«Пассажиры, которые должны совершить посадку на рейсы №45 и №259 по станциям Ворожба, Бахмач, Нежин и Конотоп, будут вывезены отдельным дополнительным рейсом в Киев, где будет осуществлена пересадка на другие поезда западного направления», — сказано в сообщении.



Позже глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий опубликовал уточненное расписание движения пассажирских и пригородных поездов на утро 7 ноября:

поезд 6888 Ворожба — Лебединская будет следовать от станции Белополье по графику;

поезд 806 Конотоп – Харьков будет следовать от станции «Белополье» по графику (на участке Конотоп – Ворожба отменен);

поезд 6012 Ворожба — Тростянец — Смородино будет следовать от станции «Белополье» по графику;

поезд 779 Сумы – Киев будет следовать от станции «Ворожба». От сумского железнодорожного вокзала для пассажиров в 6:00 будут организованы автобусы для подвоза в Ворожбу.