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Россияне повредили участок железной дороги на Сумщине, изменен график движения поездов

06 ноября 2022, 22:58

Россияне повредили участок железной дороги на Сумщине, изменен график движения поездов

Сегодня в результате обстрела был поврежден участок железной дороги между Сумами и Конотопом. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Тelegram.

«Из-за российских террористических обстрелов сегодня была повреждена железнодорожная инфраструктура на участке между Сумами и Конотопом. Все, кто находится в поездах в пределах Сумской области или планируют на ближайшее время ехать — следите за сообщениями. Будет организована эвакуация и подвоз», — написал Живицкий.

«Укрзализныця» сообщила, что несколько пассажирских поездов, следующих через Сумскую область, будут идти с задержкой и по измененным маршрутам в связи с вражескими атаками.

В частности, поезд №780 Киев – Сумы будет следовать до Ворожбы, №45 Харьков – Ужгород будет следовать по измененному маршруту без захода в Сумы, а №259 Сумы – Ивано–Франковск будет следовать с измененным графиком, два последних задержатся примерно на 3 часа.

«Пассажиры, которые должны совершить посадку на рейсы №45 и №259 по станциям Ворожба, Бахмач, Нежин и Конотоп, будут вывезены отдельным дополнительным рейсом в Киев, где будет осуществлена пересадка на другие поезда западного направления», — сказано в сообщении.

Позже глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий опубликовал уточненное расписание движения пассажирских и пригородных поездов на утро 7 ноября:

  • поезд 6888 Ворожба — Лебединская будет следовать от станции Белополье по графику;
  • поезд 806 Конотоп – Харьков будет следовать от станции «Белополье» по графику (на участке Конотоп – Ворожба отменен);
  • поезд 6012 Ворожба — Тростянец — Смородино будет следовать от станции «Белополье» по графику;
  • поезд 779 Сумы – Киев будет следовать от станции «Ворожба». От сумского железнодорожного вокзала для пассажиров в 6:00 будут организованы автобусы для подвоза в Ворожбу.

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