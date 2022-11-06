Россияне повредили участок железной дороги на Сумщине, изменен график движения поездов

Сегодня в результате обстрела был поврежден участок железной дороги между Сумами и Конотопом. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Тelegram.
«Из-за российских террористических обстрелов сегодня была повреждена железнодорожная инфраструктура на участке между Сумами и Конотопом. Все, кто находится в поездах в пределах Сумской области или планируют на ближайшее время ехать — следите за сообщениями. Будет организована эвакуация и подвоз», — написал Живицкий.
«Укрзализныця» сообщила, что несколько пассажирских поездов, следующих через Сумскую область, будут идти с задержкой и по измененным маршрутам в связи с вражескими атаками.
В частности, поезд №780 Киев – Сумы будет следовать до Ворожбы, №45 Харьков – Ужгород будет следовать по измененному маршруту без захода в Сумы, а №259 Сумы – Ивано–Франковск будет следовать с измененным графиком, два последних задержатся примерно на 3 часа.
«Пассажиры, которые должны совершить посадку на рейсы №45 и №259 по станциям Ворожба, Бахмач, Нежин и Конотоп, будут вывезены отдельным дополнительным рейсом в Киев, где будет осуществлена пересадка на другие поезда западного направления», — сказано в сообщении.
Позже глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий опубликовал уточненное расписание движения пассажирских и пригородных поездов на утро 7 ноября: