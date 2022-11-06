Росіяни пошкодили ділянку залізниці на Сумщині, змінено графік руху поїздів

Сьогодні внаслідок обстрілу було пошкоджено ділянку залізниці між Сумами та Конотопом. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.



«Через російські терористичні обстріли сьогодні було пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці між Сумами та Конотопом. Усі, хто перебуває в поїздах у межах Сумської області або планують найближчим часом їхати — стежте за повідомленнями. Буде організовано евакуацію та підвезення», — написав Живицький.



«Укрзалізниця» повідомила, що кілька пасажирських поїздів, що прямують через Сумську область, йдуть із затримкою та за зміненими маршрутами у зв'язку з ворожими атаками.



Зокрема, поїзд №780 Київ – Суми слідуватиме до Ворожби, №45 Харків – Ужгород слідуватиме зміненим маршрутом без заходу до Сум, а №259 Суми – Івано–Франківськ слідуватиме зі зміненим графіком, два останні затримаються приблизно на 3 години.



«Пасажири, які мають здійснити посадку на рейси №45 та №259 по станціях Ворожба, Бахмач, Ніжин та Конотоп, будуть вивезені окремим додатковим рейсом до Києва, де буде здійснено пересадку на інші потяги західного напрямку», — сказано в повідомленні.



Пізніше голова Сумської ОВА Дмитро Живицький опублікував уточнений розклад руху пасажирських та приміських поїздів на ранок 7 листопада:

поїзд 6888 Ворожба — Лебединська прямуватиме від станції «Білопілля» за графіком;

поїзд 806 Конотоп – Харків прямуватиме від станції «Білопілля» за графіком (на ділянці Конотоп – Ворожба скасовано);

поїзд 6012 Ворожба — Тростянець — Смородине прямуватиме від станції «Білопілля» за графіком;

поїзд 779 Суми – Київ прямуватиме від станції «Ворожба». Від сумського залізничного вокзалу для пасажирів о 6:00 буде організовано автобуси для підвезення до Ворожби.