Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

СБУ сообщила о подозрении гражданину РФ, готовившему госпереворот в Украине

11 ноября 2022, 14:05

СБУ сообщила о подозрении гражданину РФ, готовившему госпереворот в Украине

СБУ подозревает гражданина России в подготовке силового захвата власти в Украине. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

«В результате кропотливой следственно-оперативной работы удалось выйти на российского идеолога комбинации переворота. Последний связан с российскими спецслужбами и координировался отдельными представителями администрации президента России», - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант является основателем общественных структур на территории РФ, поддерживающих идею восстановления СССР в составе трех «славянских» государств: Украины, России и Беларуси.

Установлено, что после Революции достоинства и начала российской агрессии мужчина работал в поддержку действий России, направленных на недопущение европейского вектора развития Украины. 

«Он вступил в сговор с одним из украинских общественно-политических деятелей, связанных с "Украинским выбором" Виктора Медведчука, которому пообещал оказывать поддержку в захвате государственной власти в Украине», - говорится в сообщении.

Договоренность между украинскими и российскими участниками предполагала использование созданных на территории России и Украины общественных организаций и фондов для налаживания схемы поступления в Украину из РФ денежных средств.

Правоохранители выяснили, что фигуранты основали дополнительные пророссийские структуры, которые должны были оказывать организационную и силовую поддержку насильственному изменению конституционного строя Украины. Именно они должны стать «источником кадров» для новой власти.

Перед началом полномасштабного вторжения один из фигурантов перешел к непосредственной вербовке участников силового крыла переворота.

По данным СБУ, подозреваемый еще до начала российской агрессии несколько раз приезжал в Украину под предлогом посещения родственников. В это время занимался координацией пророссийских публичных формирований и отдельных деятелей.

«В частности, фигурант оказывал идеологическую поддержку участникам партии “Славянский народно-патриотический союз”, которая впоследствии изменила название на “Партию политики Путина”, после чего – на “Русь единая”. За антиукраинскую деятельность указанная политическая сила запрещена решением суда», - говорится в сообщении.

Гражданину РФ объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 (заговор с целью насильственной смены или свержения конституционного строя и захвата государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Еще по теме

Прочее
госпереворот
Организации
СБУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:42
В Крыму «КАМАЗ» оккупантов столкнулся с легковушкой, 17 пострадавших
11:53
Оккупанты запустили в Мариуполе телеканал
11:13
Антоновский мост разрушен
10:22
В Северодонецкой общине армия РФ усилила фильтрационные мероприятия
09:57
В многоэтажке в Мелитополе прогремел взрыв
09:30
«ЛНР»: В Лисичанске ранены два человека
09:28
ВСУ отбили атаки армии РФ в районе 4 сел Луганской области
23:27
Главные события в оккупации 10 ноября
17:39
Отступление России из Херсона — что дальше ►
15:53
Это может занять месяц: Как можно выехать из Мариуполя, рассказал мэр
15:42
«ЛНР»: В результате обстрела Криничного погибли два человека, четыре ранены 
15:11
Горят квартиры: Мэр Бойченко объяснил, почему Мариуполь не готов к холодам
12:37
В ОП заявили, что армия РФ в Херсоне минирует всё, что может
11:58
В Донецке из-за обстрела начались пожары
11:07
«ЛНР»: В ходе обстрела ранены шесть жителей Кременной
все новости
14:33
В полиции назвали количество стихийных захоронений на Донетчине
14:05
СБУ сообщила о подозрении гражданину РФ, готовившему госпереворот в Украине
14:05
В минобороны РФ прокомментировали переброску армии РФ на левый берег Днепра
13:37
Число погибших в результате ракетной атаки на Николаев возросло до семи
13:23
Над зданием Херсонского облсовета поднят украинский флаг, ВСУ уже в городе
12:44
В Кремле заявляют, что целей «военной операции» можно достичь мирным путем
12:42
В Крыму «КАМАЗ» оккупантов столкнулся с легковушкой, 17 пострадавших
12:13
Армия РФ обстреляла Донецкую область РСЗО «Град» и артиллерией
12:13
Из Донецкой области эвакуировали двух львят. Они в тяжелом состоянии
11:53
Оккупанты запустили в Мариуполе телеканал
11:13
Антоновский мост разрушен
10:52
Какие громады попали под обстрел на Донетчине, рассказал Кириленко
10:30
«ЛНР» и «ДНР» назвали количество погибших и раненых за сутки
10:22
В Северодонецкой общине армия РФ усилила фильтрационные мероприятия
09:57
В многоэтажке в Мелитополе прогремел взрыв
все новости
ВИДЕО
Антоновский мост разрушен
11 ноября, 11:13
«‎Цап-царап»: мэр Мариуполя пошутил над словами Путина ►
10 ноября, 20:26
Отступление России из Херсона — что дальше ►
10 ноября, 17:39

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама