СБУ сообщила о подозрении гражданину РФ, готовившему госпереворот в Украине

СБУ подозревает гражданина России в подготовке силового захвата власти в Украине. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



«В результате кропотливой следственно-оперативной работы удалось выйти на российского идеолога комбинации переворота. Последний связан с российскими спецслужбами и координировался отдельными представителями администрации президента России», - говорится в сообщении.



По данным следствия, фигурант является основателем общественных структур на территории РФ, поддерживающих идею восстановления СССР в составе трех «славянских» государств: Украины, России и Беларуси.



Установлено, что после Революции достоинства и начала российской агрессии мужчина работал в поддержку действий России, направленных на недопущение европейского вектора развития Украины.



«Он вступил в сговор с одним из украинских общественно-политических деятелей, связанных с "Украинским выбором" Виктора Медведчука, которому пообещал оказывать поддержку в захвате государственной власти в Украине», - говорится в сообщении.



Договоренность между украинскими и российскими участниками предполагала использование созданных на территории России и Украины общественных организаций и фондов для налаживания схемы поступления в Украину из РФ денежных средств.



Правоохранители выяснили, что фигуранты основали дополнительные пророссийские структуры, которые должны были оказывать организационную и силовую поддержку насильственному изменению конституционного строя Украины. Именно они должны стать «источником кадров» для новой власти.



Перед началом полномасштабного вторжения один из фигурантов перешел к непосредственной вербовке участников силового крыла переворота.



По данным СБУ, подозреваемый еще до начала российской агрессии несколько раз приезжал в Украину под предлогом посещения родственников. В это время занимался координацией пророссийских публичных формирований и отдельных деятелей.



«В частности, фигурант оказывал идеологическую поддержку участникам партии “Славянский народно-патриотический союз”, которая впоследствии изменила название на “Партию политики Путина”, после чего – на “Русь единая”. За антиукраинскую деятельность указанная политическая сила запрещена решением суда», - говорится в сообщении.



Гражданину РФ объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 (заговор с целью насильственной смены или свержения конституционного строя и захвата государственной власти) Уголовного кодекса Украины.