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До 13 тысяч военных — Офиса президента назвал потери украинской армии

01 декабря 2022, 23:09

До 13 тысяч военных — Офиса президента назвал потери украинской армии

С 24 февраля в войне, развязанной Россией против Украины, погибли до 13 тысяч украинских военных. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире «‎24 канала».

«‎У нас есть официальные оценки Генерального штаба, есть официальные оценки, которые говорит Верховный главнокомандующий. И они у нас составляют от 10 до 12,5-13 тысяч погибших. То есть мы открыто говорим о количестве погибших»‎, — уточнил Подоляк.

30 ноября сообщалось, что заявление о потерях Украины в войне вырезали из видеообращения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В видео она заявила, что потери Украины якобы составили 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских.

10 ноября сообщалось, что глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предположил, что за время полномасштабного вторжения России в Украину были убиты и ранены «более 100 тысяч российских военнослужащих». И Силы обороны, «вероятно», понесли сопоставимые потери.

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