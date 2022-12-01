До 13 тисяч військових — Офіс президента назвав втрати української армії

З 24 лютого у війні, розв'язаній Росією проти України, загинули до 13 тисяч українських військових. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі «24 каналу».



«У нас є офіційні оцінки Генерального штабу, є офіційні оцінки, які каже Верховний головнокомандувач. І вони у нас становлять від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих. Тобто ми відкрито говоримо про кількість загиблих», — уточнив Подоляк.

30 листопада повідомлялося, що заяву про втрати України у війні вирізали з відеозвернення голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. У відео вона заявила, що втрати України нібито склали 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних.



10 листопада повідомлялося, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі припустив, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну було вбито та поранено «понад 100 тисяч російських військовослужбовців». І Сили оборони, ймовірно, зазнали порівняльних втрат.