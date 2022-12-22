Путин снова намекает на переговоры с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами на дипломатическом треке. Об этом он сказал на заседании Госсовета 22 декабря.



По его словам, Россия не отказывается от переговоров, в отличие от Украины.



«‎Украина сама себе запретила вести переговоры»‎, — сказал Путин, добавив, что рано или поздно все стороны конфликта должны сесть за стол переговоров.





Также Путин заявил, что Россия якобы хочет закончить войну, которую она развязала против Украины, как можно скорее.



«‎Наша цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот – закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться»‎, — сказал Путин, назвав войну войной, а не спецоперацией, как раньше.



При этом он добавил, что интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям.



«‎Курочка по зернышку клюет»‎, — добавил президент РФ.

Кремль часто говорит о переговорах с Украиной, но при этом заявляет, что цели «‎специальной операции ‎будут достигнуты»‎, а российские войска продолжают обстреливать критическую инфраструктуру Украины, военные и гражданские объекты, в том числе и дома мирных граждан.



Украинские власти в свою очередь заявили, что не будут вести переговоры с Москвой до тех пор, пока войска РФ не покинут территорию Украины.



