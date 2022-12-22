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Путін знову натякає на переговори з Україною

22 грудня 2022, 19:20

Путін знову натякає на переговори з Україною

Президент РФ Володимир Путін заявив, що усі збройні конфлікти закінчуються переговорами на дипломатичному треку. Про це він сказав на засіданні Держради 22 грудня.

За його словами, Росія не відмовляється від переговорів, на відміну від України.

«Україна сама собі заборонила вести переговори», — сказав Путін, додавши, що рано чи пізно всі сторони конфлікту мають сісти за стіл переговорів.

Також Путін заявив, що Росія нібито хоче закінчити війну, яку вона розв'язала проти України якнайшвидше.

«Наша мета — не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а навпаки — закінчити цю війну. Ми цього прагнемо і прагнутимемо», — сказав Путін, назвавши війну війною, а не спецоперацією, як раніше.

При цьому він додав, що інтенсифікація бойових дій веде до невиправданих втрат.

«Курочка по зернятку клює», — додав президент РФ.

Кремль часто говорить про переговори з Україною, але при цьому заявляє, що мети «спеціальної операції будуть досягнуті», а російські війська продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру України, військові та цивільні об'єкти, у тому числі й будинки мирних громадян.

Українська влада у свою чергу заявила, що не вестиме переговори з Москвою доти, доки війська РФ не покинуть територію України.

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