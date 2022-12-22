«Он всем врал». Зеленский не считает нужным отправлять месседжи Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает нужным отправлять какие-либо месседжи президенту России Владимиру Путину.

«Что касается того, какой месседж послать Путину: я стою сегодня тут — в США рядом с президентом Байденом, потому что я его уважаю, как человека и как президента, и как человека за его человечность. И для меня он субъект. Исторический человек. И я могу посылать месседжи Байдену», — сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме.



Зеленский напомнил, что стал президентом в 2019 году, после чего прошла Нормандская встреча.



«Тогда мы посылали максимальные месседжи Путину, чтобы ни в коем случае не было полномасштабного вторжения, чтобы остановить агрессию, чтобы восстановить нашу территориальную целостность, чтобы найти дипломатическое взаимопонимание», — добавил он.

По словам Зеленсокго, тогда Путин врал всему миру, говоря о том, что не вторгнется с полномасштабной войной в Украину.



«Он говорил, что такого никогда не будет. Он всем врал. Какие месседжи можно ему, после того, как он отравил нашу спокойную жизнь и видит себя, судя по его месседжам, что после Украины — он говорит: можем пойти дальше, где раньше было мощное присутствие СССР. Зачем человеку с, как я считаю, больным отношением к миру и абсолютно неадекватным, зачем ему отправлять месседжи?» — подчеркнул Зеленский.



По его словам, сегодня именно Путин должен быть заинтересован, чтобы мир на него обращал внимание.



«Он больше не субъект. Он должен быть заинтересован, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории его народа и его государства. Потому это его право», — резюмировал украинский лидер.