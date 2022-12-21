В Кремле отказались назвать местоположение штаба, в котором побывал Путин

Кремль не имеет права указывать местоположение объединенного штаба родов войск РФ, задействованных в так называемой «спецоперации». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, в какой именно точке фронта в Украине присутствовал президент РФ Владимир Путин.



«Мы, как вы обратили внимание, место расположения этого штаба не указывали. Не имеем права этого делать. Поэтому вы знаете и видели, что он (Путин - ред.) был в штабе, но где он находится, мы не говорим», - сказал Песков на вопрос, не находится ли объединенный штаб, с работой которого ранее ознакомился президент РФ Владимир Путин, в Ростове-на-Дону.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин побывал в Украине, в зоне так называемой «спецоперации», и общался там с командующими войск.



Позже издание «Агентство» пришло к выводу, что Путин посетил штаб войск Южного военного округа (ЮВО), который находится в Ростове-на-Дону.