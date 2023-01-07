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В Минобороны Германии назвали дату встречи в формате «Рамштайн»

07 января 2023, 13:15

В Минобороны Германии назвали дату встречи в формате «Рамштайн»

Ближайшее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» состоится 20 января. Об этом сообщает Министерство обороны Германии.

В ведомстве отметили, что на своей первой международной телефонной конференции в этом году, которая состоялась вчера, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт поговорила с министром обороны США Ллойдом Остином. Стороны обсуждали текущую военную ситуацию в Украине и координацию дальнейшей военной поддержки обороны Украины — в рамках подготовки к предстоящему заседанию Контактной группы.

Также министры обороны обсудили передачу украинским военным анонсированного ранее вооружения.

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