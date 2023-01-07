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У Міноборони Німеччини назвали дату зустрічі у форматі «Рамштайн»

07 січня 2023, 13:15

У Міноборони Німеччини назвали дату зустрічі у форматі «Рамштайн»

Найближче засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 20 січня. Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

У відомстві зазначили, що на своїй першій міжнародній телефонній конференції цього року, яка відбулася вчора, міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт поговорила з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Сторони обговорювали поточну військову ситуацію в Україні та координацію подальшої військової підтримки оборони України — в межах підготовки до майбутнього засідання Контактної групи.

Також міністри оборони обговорили передачу українським військовим анонсованого раніше озброєння. 

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