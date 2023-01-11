Пригожин заявив про «повну зачистку» Соледара. Українська влада цього не підтверджує

Засновник російської «ПВК Вагнер» Євген Пригожин заявив про «повну зачистку» Соледара на Донеччині.



«Ще раз хочу підтвердити повне звільнення та зачистку території Соледара від підрозділів української армії. Мирних громадян виведено, українські підрозділи, які не побажали здатися в полон, знищені», — наводить слова Пригожина його прес-служба.



За його словами, вбито близько 500 людей. «Ні про який гуманітарний коридор мови не може бути. Приступаємо до зачистки шахт», — додав Пригожин.



При цьому сьогодні ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що бої за Соледар продовжуються. Також про це повідомив Генштаб ЗСУ в вечірньому зведенні.



Український військовослужбовець, який перебуває на місці боїв, з яким зв'язався телеканал CNN, назвав ситуацію в Соледарі «дуже складною» і припустив, що наступні 24 години будуть критичними.



«Тут важко, але ми живіші за всіх живих. Не вірте тому, що кажуть. Ми тримаємося, хоч і майже самі собою, без командирів», — сказав військовий. Якщо українські частини утримають свої позиції, його підрозділ зможе безпечно відступити, зазначає CNN.



За словами бійця, ситуацію ускладнює те, що російські війська глушать український зв'язок, і це ускладнює координацію. «Ми не розуміємо, хто з нами по сусідству, але там хтось є і вони борються. Ми не маємо зв'язку з ними», — додав військовий.

Напередодні ввечері засновник «ПВК Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його підрозділи самотужки взяли під контроль Соледар. Сьогодні вдень Міноборони РФ фактично спростувало слова Пригожина, вказавши, що Соледар блокований лише з півночі та півдня.