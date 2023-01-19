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Главные события в оккупации 18 января

19 января 2023, 00:36

Главные события в оккупации 18 января

Общество

Бизнесмен Виталий Колесников, находящийся в розыске в Украине, сбежал в Россию, получил «паспорт» группировки «ЛНР» и зарегистрировал девять компаний в соответствии с законами РФ на территории оккупированной части Донецкой области.

В группировке «ДНР» признали сложную ситуацию с отоплением в Донецке, Макеевке, Горловке, и Ясиноватой.

Около 500 мирных жителей были вывезены из Соледара.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявляет, что есть продвижения в вопросе обеспечения зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Суд в Москве арестовал младшего сержанта Евгения Кравченко по обвинению в дезертирстве из зоны боевых действий с оккупированной территории Луганской области.

Боевые действия

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в Соледаре оккупационные войска взяли в плен воевавшие за ВСУ иностранцев. Однако сколько человек попали в плен и их гражданство он не назвал.

В Горловке Донецкой области была ранена мирная жительница.

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