Главные события в оккупации 18 января

Общество



Бизнесмен Виталий Колесников, находящийся в розыске в Украине, сбежал в Россию, получил «паспорт» группировки «ЛНР» и зарегистрировал девять компаний в соответствии с законами РФ на территории оккупированной части Донецкой области.



В группировке «ДНР» признали сложную ситуацию с отоплением в Донецке, Макеевке, Горловке, и Ясиноватой.



Около 500 мирных жителей были вывезены из Соледара.



Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявляет, что есть продвижения в вопросе обеспечения зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.



Суд в Москве арестовал младшего сержанта Евгения Кравченко по обвинению в дезертирстве из зоны боевых действий с оккупированной территории Луганской области.



Боевые действия



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в Соледаре оккупационные войска взяли в плен воевавшие за ВСУ иностранцев. Однако сколько человек попали в плен и их гражданство он не назвал.



В Горловке Донецкой области была ранена мирная жительница.

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