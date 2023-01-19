Головні події в окупації 18 січня

Суспільство



Бізнесмен Віталій Колєсніков, який перебуває у розшуку в Україні, втік до Росії, отримав «паспорт» угруповання «ЛНР» та зареєстрував дев'ять компаній відповідно до законів РФ на території окупованої частини Донецької області.



В угрупуванні «ДНР» визнали складну ситуацію з опаленням у Донецьку, Макіївці, Горлівці та Ясинуватій.



Близько 500 мирних жителів було вивезено із Соледара.



Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляє, що є прогрес у питанні забезпечення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.



Суд у Москві заарештував молодшого сержанта Євгена Кравченка за звинуваченням у дезертирстві із зони бойових дій із окупованої території Луганської області.



Бойові дії



Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що в Соледарі окупаційні війська взяли в полон іноземців, які воювали за ЗСУ. Однак скільки людей потрапили в полон і їхнє громадянство він не назвав.



У Горлівці Донецької області було поранено мирну мешканку.



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