Мы продвигаемся в вопросе обеспечения зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС - Гросси

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявляет, что есть продвижения в вопросе обеспечения зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы работаем над вопросом обеспечения зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, продвигаемся по этому вопросу», - сказал он.



По словам Гросси, этот вопрос включает в себя как военный компонент, так и компонент безопасности, поэтому его обсуждение нуждается в некотором времени.



«Мы сделали еще несколько шагов к тому, чтобы прийти к хорошим новостям и выводам», - добавил он.



Гросси подчеркнул, что Запорожская АЭС в конце войны и после должна быть в рабочем состоянии, чтобы ее можно было запустить.