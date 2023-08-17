В окупованому Криму військкоми наживаються на сім'ях загиблих солдатів — «КримSOS»

Російські військові комісари в окупованому Криму заробляють на тілах загиблих вояків. Про це пише громадська організація «КримSOS» із посиланням на джерела.



За даними організації, вже зафіксовано кілька випадків, коли військкоми привозили тіла загиблих військових до моргу Сімферополя, проте у родичів просили гроші за доставлення тіла, яке нібито перебуває у місцях активних бойових дій та транспортувати його непросто.



За доставлення рідним пропонують заплатити близько 100-150 тисяч рублів (близько 1000-1500 доларів).



Якщо родичі опиняються, їх попереджають, що чекати на тіло загиблого доведеться довго.



«КримSOS» нагадує, що російські військові комісари є військовими злочинцями, які з початку окупації півострова незаконно закликають та мобілізують місцевих жителів до російської армії.