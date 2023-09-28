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Авіація ЗСУ за добу завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів

28 вересня 2023, 21:40

Авіація ЗСУ за добу завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів та вразила зенітно-ракетний комплекс. Таку інформацію Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив у Facebook увечері, 28 вересня.

«Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по зенітно-ракетному комплексу та 2 — по станціях РЕБ противника. Також наші захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня», — ідеться в повідомленні.

У Генштабі уточнили, що підрозділами ракетних військ вражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів і склад боєприпасів противника.



Нагадаємо, українські військовослужбовці за допомогою ударного безпілотника (БПЛА) знищили російських окупантів.

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