Авіація ЗСУ за добу завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів та вразила зенітно-ракетний комплекс. Таку інформацію Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив у Facebook увечері, 28 вересня.



«Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по зенітно-ракетному комплексу та 2 — по станціях РЕБ противника. Також наші захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня», — ідеться в повідомленні.



У Генштабі уточнили, що підрозділами ракетних військ вражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів і склад боєприпасів противника.





Нагадаємо, українські військовослужбовці за допомогою ударного безпілотника (БПЛА) знищили російських окупантів.