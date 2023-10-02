В Донецкой области около двухсот пунктов несокрушимости уже готовы принимать людей

Фото: Донецкая ОВА

Глава Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз провел сегодня онлайн-совещание с правоохранителями, спасателями и местными администрациями. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Речь шла о подготовке пунктов несокрушимости в Донецкой области.



«Всего мы имеем в области 207 пунктов несокрушимости, из которых 187 уже развернуты и готовы принимать людей. Кроме того, ГСЧС имеет три мобильных пункта, созданных на базе специальных автомобилей, — они содержат до 25 спальных мест и в случае необходимости могут быть оперативно развернуты в любой точке», — написал Игорь Мороз.

Он также подчеркнул, что, как и в прошлом году, из соображений безопасности в интернете не разглашаются адреса пунктов несокрушимости — информация об этом будет доводиться людям на местах.



«Россияне уже неоднократно целенаправленно били по этим точкам, а мы не можем ставить под угрозу жизнь наших людей», — отметил руководитель ОГА.

Большое внимание на совещании уделили и обеспечению интернет- и мобильной связи. Сообщается, что абсолютное большинство пунктов несокрушимости имеют оптоволоконное подключение к интернету, в 73 работает Старлинк.



«Обсудили также особенности доступа к пунктам несокрушимости и их наполнению. Стараемся обустроить пункты таким образом, чтобы там было удобно проводить время и взрослым, и детям», — сообщил Игорь Мороз.