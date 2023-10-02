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На Донеччині близько двохсот пунктів незламності вже готові приймати людей

02 жовтня 2023, 16:37

На Донеччині близько двохсот пунктів незламності вже готові приймати людей

На Донеччині близько двохсот пунктів незламності вже готові приймати людей

Голова Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз провів сьогодні онлайн-нараду з правоохоронцями, рятувальниками та місцевими адміністраціями. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Йшлося про підготовку пунктів незламності на Донеччині.

«Усього ми маємо в області 207 пунктів незламності, з яких 187 вже розгорнуті та готові приймати людей. Крім того, ДСНС має три мобільні пункти, створені на базі спеціальних автомобілів, – вони містять до 25 спальних місць і в разі потреби можуть бути оперативно розгорнуті в будь-якій точці», - написав Ігор Мороз.

Він також наголосив, що, як і минулого року, з міркувань безпеки в інтернеті не розголошуються адреси пунктів незламності — інформація про це доводитиметься людям на місцях.

«Росіяни вже неодноразово цілеспрямовано били по цім точками, а ми не можемо ставити під загрозу життя наших людей», – зазначив керівник ОДА.

Велику увагу на нараді приділили й забезпеченню інтернет- та мобільного зв'язку. Повідомляється, що абсолютна більшість пунктів незламності мають оптоволоконне підключення до інтернету, у 73 працює Старлінк.

«Обговорили також особливості доступу до пунктів незламності та їх наповнення. Намагаємось облаштувати пункти таким чином, щоб там було зручно проводити час і дорослим, і дітям», – повідомив Ігор Мороз.

 

 

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