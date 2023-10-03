РФ випустила по Україні 29 «Шахедів» та одну ракету: скільки збила ППО

Сьогодні, в ніч проти 3 жовтня, російські окупанти атакували Україну ударними дронами та крилатою ракетою. У Повітряних силах розповіли, скільки збили російських цілей.



Зазначається, що пуски здійснювалися з тимчасово окупованого Криму: «шахеди» з мису Чауда, крилата ракета «Іскандер-К» з району Джанкой. Цілі знищувалися у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.



«Загалом силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено тридцять повітряних цілей: 29 «Shahed-131/136» та 1 крилату ракету «Іскандер-К»», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, окупанти поранили 5 мешканців Донецької області.