Донецк, Луганск и не только: Главные события 6 октября

Общество

Российское правительство утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины, прибывающих из других стран с 16 октября. Теперь граждане Украины смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт, расположенный в московском аэропорту Шереметьево. Такая мера направлена на «обеспечение безопасности россиян».



Российская оккупационная армия сейчас удерживает в плену около полутысячи жителей Мелитополя в Запорожье, сообщил мэр оккупированного города Иван Федоров.



Права человека



«Суд» в Крыму приговорил гражданина Украины Сергея Цыгипу к 13 годам колонии строгого режима. Его обвиняют в передаче информации о российских военных, их передвижениях и технике.



Жительницу Донецка Татьяна Пухно обвинили в сборе данных о Старобешевской ТЭС якобы по заданию СБУ. Силовые службы оккупантов объявили Пухно «официальное предостережение о недопустимости действий».



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили о ранении мужчины в Донецке в ходе обстрела, а также повреждении домов в Горловке.



По предварительным данным, российская система противовоздушной обороны, похоже, снова уничтожила свой же истребитель в районе Мариуполя. Потерпевший крушение самолет лежит недалеко от Володарской трассы. Перед этим в захваченном РФ Мариуполе местные жители сообщали о работе ПВО.

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