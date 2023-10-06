Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 6 жовтня

Суспільство

Російський уряд затвердив особливий порядок в'їзду до Росії для громадян України, які прибувають з інших країн із 16 жовтня. Тепер громадяни України зможуть в'їжджати до Росії тільки через автомобільний пункт пропуску «Лудонка» у Псковській області та повітряний пункт, розташований у московському аеропорту Шереметьєво. Такий захід спрямований на «забезпечення безпеки росіян».



Російська окупаційна армія зараз утримує у полоні близько півтисячі мешканців Мелітополя у Запоріжжі, повідомив мер окупованого міста Іван Федоров.



Права людини



Суд в Криму засудив громадянина України Сергія Цигіпу до 13 років колонії суворого режиму. Його звинувачують у передачі інформації про російських військових, їх пересування та техніку.



Мешканку Донецька Тетяна Пухно звинуватили у зборі даних про Старобешівську ТЕС нібито за завданням СБУ. Силові служби окупантів оголосили Пухну «офіційну пересторогу про неприпустимість дій».



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення чоловіка в Донецьку під час обстрілу, а також пошкодження будинків у Горлівці.



За попередніми даними, російська система протиповітряної оборони знову знищила свій винищувач у районі Маріуполя. Літак, що зазнав катастрофи, лежить недалеко від Володарської траси. Перед цим у захопленому РФ Маріуполі місцеві жителі повідомляли про роботу ППО.

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