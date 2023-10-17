Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 октября

Общество



Во временно захваченном Луганске произошла бронетранспортер оккупантов переехал машину местного жителя.



Экономика



Компания на оккупированной РФ территории Донецкой области «Горняк-95, подконтрольная экс-министру доходов и сборов времен Януковича Александру Клименко, получила статус участника свободной экономической зоны.



Боевые действия



Российские оккупанты несколько дней подряд пытаются захватить Авдеевку, они бьют из ствольной артиллерии, РСЗО и применяют авиацию. По словам главы Авдеевской ГВА Виталия Барабаша, уже вторые сутки наблюдается уменьшение атак на город. В связи с похолоданием, местные жители отапливаются «буржуйками» и строят печки.



В Донецке мужчина подорвался на мине «Лепесток».



В Горловке упала неразорвавшаяся российская авиабомба, которая. Инцидент произошел 13 октября. По данным мониторинговой группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, эта авиабомба похожа на ФАБ-250.

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