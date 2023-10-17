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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 жовтня

17 жовтня 2023, 00:13

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 жовтня

Суспільство

 У тимчасово захопленому Луганську бронетранспортер окупантів переїхав машину місцевого жителя.

Економіка

Компанія на окупованій РФ території Донецької області «Гірник-95», підконтрольна екс-міністрові доходів та зборів часів Януковича Олександру Клименку, набула статусу учасника вільної економічної зони.

Бойові дії

 Російські окупанти кілька днів поспіль намагаються захопити Авдіївку, вони б'ють із ствольної артилерії, РСЗВ та застосовують авіацію. За словами голови Авдіївської МВА Віталія Барабаша, вже другу добу спостерігається зменшення атак на місто. У зв'язку з похолоданням, місцеві жителі опалюються буржуйками і будують пічки.

У Донецьку чоловік підірвався на міні «Пелюсток».

У Горлівці впала російська авіабомба, що не розірвалася, яка. Інцидент стався 13 жовтня. За даними моніторингової групи Conflict Intelligence Team Руслана Левієва, ця авіабомба схожа на ФАБ-250.

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