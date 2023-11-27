Масовану атаку безпілотників на РФ організувала українська розвідка — ISW

Головне управління військової розвідки України (ГУР) завдало масштабного удару безпілотників по території Росії, а російські окупаційні чиновники звинуватили українські війська в завдання удару по частково захопленій Донецькій області, що призвело до масових відключень електроенергії. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

У Міноборони Росії заявили, що в ніч з 25 на 26 листопада та вранці 26 листопада над Москвою, Тульською, Калузькою, Брянською та Смоленською областями російські ППО збили 24 українські безпілотники.

У звіті ISW наголошується, що губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що один дрон упав на житловий будинок у місті Тула після того, як його збило російське ППО. «Громадське» з посиланням на власні неназвані джерела повідомило, що нічний удар українських безпілотників по Росії був спецоперацією ГУР.

Російські джерела, включаючи голову так званої «ДНР» Дениса Пушиліна, також стверджували, що українські війська вночі завдали потужного удару з артилерії та HIMARS по електропідстанціях в окупованій Донецькій області, що спричинило відключення електроенергії у багатьох населених пунктах та містах, зокрема Маріу та Мангуше, повідомляє ISW.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада у Підмосков'ї, Тулі та деяких інших регіонах РФ чули вибухи. Росіяни відразу заявили про атаку дронів і нібито роботу ППО.