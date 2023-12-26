В селах и на прифронтовых территориях могут появиться мобильные аптеки. Об этом информирует правительственный портал.



При внедрении мобильных аптек они смогут функционировать в сельской местности, где отсутствуют стационарные аптечные пункты.



Также такие аптеки будут работать, в частности, на прифронтовых территориях, где существенно разрушена медицинская и аптечная инфраструктура.



«Основное внимание было уделено вопросу получения АО "Укрпочта" лицензии на реализацию медицинских препаратов. Ведь право создавать подобные мобильные аптеки есть исключительно у лицензированных предприятий», — добавили в правительстве.



Предоставление почтовому оператору такого права сможет решить проблему доступного лекарства на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.



В случае реализации этой инициативы планируется:

Открытие лицензированных складов на ключевых сортировочных объектах Укрпочты (Киев, Львов, Харьков, Одесса, Хмельницкий), что позволит обеспечить доставку лекарств в любой населенный пункт страны на следующий день;

Обеспечение запаса 10 тысяч наименований лекарственных средств;

Интеграция с программой «Доступное лекарство»;

В мобильных аптечных пунктах будут действовать аналогичные правила выдачи лекарственных средств, как и в стационарных аптеках.



Все рецептурные препараты будут выдаваться исключительно по рецепту. Напомним, российские захватчики с 1 января 2024 года будут отказывать в медицинском обслуживании украинцам на оккупированных территориях, не получивших паспорт РФ.