У селах та на прифронтових територіях можуть з'явитися мобільні аптеки. Про це повідомляє урядовий портал.



При впровадженні мобільних аптек вони зможуть функціонувати у сільській місцевості, де немає стаціонарних аптечних пунктів.



Також такі аптеки працюватимуть, зокрема, на прифронтових територіях, де суттєво зруйновано медичну та аптечну інфраструктуру.



«Основну увагу було приділено питанню отримання АТ "Укрпошта" ліцензії на реалізацію медичних препаратів. Адже право створювати такі мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств», — додали в уряді.



Надання поштовому оператору такого права зможе розв'язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року.



У разі реалізації цієї ініціативи планується:

Відкриття ліцензованих складів на ключових сортувальних об'єктах Укрпошти (Київ, Львів, Харків, Одеса, Хмельницький), що дозволить забезпечити доставку ліків до будь-якого населеного пункту країни наступного дня;

Забезпечення запасу 10 тисяч найменувань лікарських засобів;

Інтеграція з програмою «Доступні ліки»;

У мобільних аптечних пунктах діятимуть аналогічні правила видачі лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках.



Усі рецептурні препарати видаватимуться виключно за рецептом. Нагадаємо, російські загарбники з 1 січня 2024 року відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ.