Окупанти вдарили по Невському, зруйновано житловий будинок — Лисогор

Російські окупанти з авіації атакують населені пункти Луганської області. Зокрема, у селі Невське зруйновано житловий будинок. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Котрий день росіяни тиснуть авіацією, завдаючи ураження нашим селам та укріпленням. За учора вони намагалися це зробити дев’ять разів. Атакували з неба біля Новоселівського, Стельмахівки, Надії, Білогорівки. Також під час обстеження території після чергового нальоту на Невське зафіксована руйнація ще одного будинку», — написав він.



За словами глави регіону, 30 грудня загарбники обстрілювали Невське з мінометів та артилерії.



Крім того, Лисогор уточнив, що 54-річна мешканка села погодилася на евакуацію. Це четвертий випадок за останні дні.



Нагадаємо, російська авіація зробила щонайменше 20 ударів з неба по деокупованому селу Невське Луганської області 28 грудня. Відомо про одного постраждалого.